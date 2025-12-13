Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Carcere, al 'Cantiello e Gaeta' di Alessandria ancora disordini

AA

ALESSANDRIA, 13 DIC - Ancora criticità nel carcere 'Cantiello e Gaeta' di Alessandria. Il sindacato di polizia penitenziaria Osapp segnala una protesta dei detenuti. L'11 dicembre, intorno all'orario di chiusura pomeridiana, fissato per le 18, due reclusi - padre e figlio, collocati in celle diverse della stessa sezione - hanno richiesto di effettuare un cambio. Al rifiuto, altri detenuti della sezione, in segno di solidarietà, hanno deciso di non rientrare. La polizia penitenziaria è intervenuta con il supporto di agenti richiamati in servizio. La protesta è terminata intorno alle 22,30. Ieri, invece, un detenuto albanese sarebbe stato aggredito da altri detenuti. Una delle ipotesi è che l'uomo sia stato 'punito' non avesse partecipato alla protesta del giorno precedente, ma non si escludono altre possibilità. L'episodio, in ogni caso, ha richiesto l'intervento urgente di una quindicina di Baschi Blu. "Come abbiamo più volte denunciato -- commenta Leo Beneduci, segretario generale Osapp - il distretto Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta è ormai un vero e proprio colabrodo, costellato di eventi critici quotidiani a raffica e senza soluzione di continuità, nei quali la Polizia Penitenziaria continua a essere il bersaglio principale E' necessario adottare con urgenza misure concrete per ristabilire condizioni di sicurezza, dignità e tutela per tutti gli operatori".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ALESSANDRIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario