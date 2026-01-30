Giornale di Brescia
Caracas annuncia amnistia generale per tutti prigionieri politici

ROMA, 31 GEN - La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha annunciato un'amnistia generale per i prigionieri politici incarcerati nel Paese, durante un evento presso la Corte Suprema di Giustizia. Lo riporta El Pais. "Annuncio una legge di amnistia generale e ordino che questa legge venga presentata all'Assemblea Nazionale per promuovere la convivenza in Venezuela", ha dichiarato. "Chiedo a tutti di non imporre violenza o vendetta, affinché possiamo tutti vivere con rispetto", ha aggiunto, sottolineando che questa decisione era già stata discussa con Nicolás Maduro. L'amnistia - scrive El Pais - potrebbe riguardare centinaia di prigionieri politici ancora detenuti nelle carceri venezuelane. L'annuncio arriva quasi un mese dopo l'inizio dei rilasci dei prigionieri effettuati gradualmente da quando le forze statunitensi hanno catturato Nicolás Maduro il 3 gennaio. In questo periodo, secondo il regime chavista, sono stati liberati più di 600 prigionieri, mentre sono 302 secondo i difensori dei detenuti. Rodríguez ha poi annunciato che El Helicoide, la temuta prigione simbolo della repressione del regime, sarà trasformata in un centro sociale e sportivo per la comunità. La presidente si è anche impegnata a combattere la corruzione all'interno della magistratura.

