Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Carabinieri restituiscono dipinto sparito dalla basilica di Vercelli

AA

VERCELLI, 19 FEB - Torna alla basilica di Sant'Andrea di Vercelli un antico ritratto del cardinale Guala Bicchieri portato via nel 2011. La cerimonia di restituzione del prezioso dipinto è avvenuta questa mattina nell'abbazia cittadina, nell'anniversario della posa della prima pietra dell'edificio, risalente al 19 febbraio 1219 e a opera di Bicchieri, all'epoca uno dei cardinali più influenti in Europa. Le indagini per il ritrovamento del quadro sono state condotte dal Nucleo carabinieri per la tutela patrimonio culturale di Torino, sfruttando anche sistemi basati sull'intelligenza artificiale, specializzati sulla ricerca di opere d'arte trafugate. La tecnologia ha permesso agli inquirenti di rinvenire inizialmente due dipinti messi all'asta in una nota casa d'aste piemontese, per conto di un antiquario torinese. Ad un controllo più specifico sui tesori che l'uomo aveva affidato alla casa d'aste, il nucleo ha individuato il ritratto del cardinale Bicchieri asportato dall'abbazia vercellese. Il dipinto, con gli altri due messi all'incanto, è stato posto sotto sequestro e restituito ai proprietari. Alla cerimonia di oggi in basilica hanno preso parte diverse autorità tra cui il procuratore di Vercelli Ilaria Calò e il sindaco Roberto Scheda.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VERCELLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario