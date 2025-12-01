Carabinieri morti:Luisa Ramponi lascia ospedale e va in carcere

VERONA, 01 DIC - E' stata dimessa dall'ospedale di Borgo Trento, a Verona, Maria Luisa Ramponi ,la sorella di Franco e Dino, accusati della strage di Castel d'Azzano (Verona) nella quale il 14 ottobre scorso nell'esplosione del casolare di famiglia sono morti tre Carabinieri e sono rimaste ferite altre 26 persone. Lo confermano fonti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona. La donna, accusata di aver materialmente innescato la miccia che ha causato la deflagrazione, è stata trasferita nel carcere veronese di Montorio, dove sono già detenuti i due fratelli. "La paziente è stata dimessa dal Centro Ustioni dove era stata trasferita dalla Terapia Intensiva e non necessita di ulteriori cure ospedaliere", ha precisato l'Azienda ospedaliera universitaria di Verona, che ha avuto in cura dal 14 ottobre Maria Luisa Ramponi, la 59enne, accusata di essere l'autrice materiale dell'esplosione che ha ucciso i carabinieri Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. Altre 25 persone, oltre alla stessa donna, erano rimaste ferite nella deflagrazione. Maria Luisa Ramponi nell'esplosione, innescata da una miccia collegata a otto bombole di gas, aveva riportato gravi ustioni. Fonti ospedaliere confermano che la donna "è lucida ed ha anche recuperato peso". Con il trasferimento in carcere Maria Luisa Ramponi potrà essere interrogata dal magistrato che coordina l'indagine.