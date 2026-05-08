Carabinieri, 'condanna Stasi una suggestione cavalcata dai media'

MILANO, 08 MAG - "Appare francamente difficile percorrere con logica il filo di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni. Tutti gli elementi, o presunti tali, di questa vicenda sono contradditori". Lo scrivono i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano in un'informativa e in particolare nella parte in cui analizzano le "evidenze" per le quali Alberto Stasi non può essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi, contestato ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta. In relazione alle indagini che hanno portato alla condanna definitiva dell'ex bocconiano, parlano di elementi "incomprensibili" e "paradossali".