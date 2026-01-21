Carabinieri allertati dal preside sequestrano coltello in classe a un ragazzo

UDINE, 21 GEN - Un coltello con una lama di 15 centimetri è stato sequestrato a uno studente di un istituto scolastico della Bassa Friulana. A farlo, direttamente in classe, sono stati i carabinieri, allertati dal preside dell' istituto. Secondo quanto si apprende, qualcuno si è accorto che il ragazzo, minorenne, aveva con se un coltello e ha segnalato il caso al dirigente scolastico. Questi, a sua volta, ha chiamato i Carabinieri del Comando di Udine che sono entrati in classe e hanno trovato l'arma da taglio in possesso dell'adolescente, quindi l'hanno sequestrata. Il fatto risale ai giorni successivi alla tragedia di Genova e sono tuttavia ancora al vaglio dei militari dell'Arma le responsabilità del ragazzo da un punto di vista giudiziario.