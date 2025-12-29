Carabiniere spara durante un furto, ferito il proprietario di casa

PESCARA, 29 DIC - Nel corso di un intervento per furto in casa - seguito ad una chiamata al 112 -, un 38enne proprietario di una casa di campagna, isolata e fuori dal centro abitato, è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. L'episodio è avvenuto a Filetto, in provincia di Chieti. L'uomo, trasportato presso l'ospedale del capoluogo abruzzese, non versa in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Chieti, volti a ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura locale.