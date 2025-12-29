Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Carabiniere spara durante un furto, ferito il proprietario di casa

AA

PESCARA, 29 DIC - Nel corso di un intervento per furto in casa - seguito ad una chiamata al 112 -, un 38enne proprietario di una casa di campagna, isolata e fuori dal centro abitato, è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. L'episodio è avvenuto a Filetto, in provincia di Chieti. L'uomo, trasportato presso l'ospedale del capoluogo abruzzese, non versa in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Chieti, volti a ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PESCARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario