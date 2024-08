Carabiniere e poliziotto salvano un anziano caduto nel Liri

SORA, 27 AGO - È stata la prontezza di un appuntato scelto dei carabinieri in servizio a Strangolagalli e di un poliziotto del Commissariato cittadino a salvare la vita ad un anziano finito in tarda mattinata nelle acque del fiume Liri a Sora. È accaduto all'altezza del Lungoliri Mazzini, da qui l'anziano è precipitato rotolando poi nella vegetazione sottostante e finendo con la testa nell'acqua senza riemergere. Il poliziotto ed il carabiniere hanno assistito alla scena mentre erano entrambi liberi dal servizio: hanno rimediato una corda da un camioncino parcheggiato in zona e l'agente si è calato nel greto del fiume raggiungendo l'uomo con la testa in acqua, sollevandogliela ed impendendo che affogasse. Si tratta di un pensionato di 84 anni residente a Veroli. Sul posto in pochi istanti sono arrivate la Volante del Commissariato di Sora, la Radiomobile dei Carabinieri, il personale del 118 ed i Vigili del Fuoco. L'anziano è stato imbragato ed estratto dal fiume Liri utilizzando un'autoscala dei pompieri. Quindi è stato portato all'ospedale di Cassino. La sua vita non è in pericolo.