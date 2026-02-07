Capri contro l'overtourism, sull'isola gruppi massimo da 40 persone

CAPRI, 07 FEB - Nuove regole a Capri contro l'overturism: i gruppi turistici organizzati che visitano l'isola che non potranno più superare il numero di 40 partecipanti. Sono gli effetti del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Comunale e redatto con l'ausilio della Polizia Municipale. La giunta, presieduta dal sindaco Paolo Falco, ha votato all'unanimità il nuovo vademecum realizzato d'intesa con l'assessore al Turismo Melania Esposito. Il testo fissa le nuove regole: oltre al limite massimo dei 40 visitatori per i gruppi superiori alle venti persone scatta l'obbligo di munirsi di cuffiette per ascoltare le spiegazioni della propria guida turistica, che dovrà essere munita di paletta idonea e non di ombrelli, foulard o altri oggetti poco visibili in sostituzione. E ancora la guida turistica dovrà assicurarsi che il gruppo rimanga compatto e in sicurezza durante tutto il percorso, evitando di occupare la totalità dello spazio a disposizione. La delibera votata all'unanimità dal Consiglio comunale dovrà mettere un freno per la prossima estate e fissare le regole per evitare disordine e caos ai punti nevralgici delle partenze e gli arrivi e nei siti panoramici e storici che vengono visitati ogni giorno da migliaia di turisti pendolari e non.