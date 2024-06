Capri a secco: prefetto Napoli, attivate tutte le procedure

NAPOLI, 22 GIU - "Ci siamo subito attivati per fronteggiare quanto sta accadendo sull'isola di Capri. In mattinata ho convocato il Centro coordinamento soccorsi con i due sindaci dell'isola, la Protezione civile e le forze dell'ordine. I tecnici, intanto, stanno lavorando per la soluzione del problema". A parlare è il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito all'emergenza idrica sull'isola azzurra. "Il primo obiettivo - aggiunge il prefetto è stato quello di garantire l'acqua all'ospedale". Da Palazzo di Governo sono state attivate tutte le procedure per l'invio di una nave cisterna. Nel pomeriggio il prefetto Michele di Bari terrà un'altra riunione per fare il punto della situazione, cui seguirà un punto stampa. L'auspicio è che ci sia una soluzione in tempi brevi.