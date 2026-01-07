Capotreno ucciso, per fermato c'era un ordine di allontanamento dall'Italia
AA
MILANO, 07 GEN - Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italiano emesso il 23 dicembre dal Prefetto di Milano dopo che nel capoluogo lombardo era stato trovato in possesso di un coltello da cucina. L'allontamento deve avvenire entro dieci giorni.
