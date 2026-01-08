Capotreno ucciso, nel pomeriggio ci sarà l'autopsia

BOLOGNA, 08 GEN - E' stata conferita in mattinata e si svolge nel pomeriggio l'autopsia di Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno di Trenitalia ucciso nel tardo pomeriggio del 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna. Il pm Michele Martorelli ha affidato l'incarico al medico legale Elena Giovannini, mentre il difensore di Marin Jelenic, l'avvocato Luisella Savoldi (sostituita in udienza dall'avvocato Roberto Bruzzi) ha nominato come consulente di parte Andrea Gavina. Il croato 36enne è in carcere a Brescia, in attesa della convalida del fermo eseguito la sera dell'Epifania a Desenzano del Garda. Al termine dell'esame la salma sarà liberata e restituita alla famiglia della vittima, che per il momento non ha nominato legali.