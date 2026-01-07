Giornale di Brescia
Capotreno ucciso, il fermato ha trascorso la notte in sala d'attesa al Niguarda

MILANO, 07 GEN - Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, dopo l'omicidio ha trascorso la notte in una sala d'aspetto dell'ospedale Niguarda di Milano. A ricostruirlo sono stati gli investigatori delle Squadre mobili di Milano e di Bologna e dalla Polfer. Jelenic era arrivato a Milano alle 22.40 dopo essere stato fatto scendere da un treno a Fiorenzuola perché trovato senza biglietto e aver preso il convoglio successivo. Le telecamere lo avevano ripreso a Milano, in piazza Duca d'Aosta, all'uscita della Stazione Centrale. Poi è salito su un tram della linea 4 a mezzanotte e un quarto per arrivare poco dopo al Niguarda.

MILANO

