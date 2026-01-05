Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna

BOLOGNA, 05 GEN - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. E' successo poco prima delle 19.