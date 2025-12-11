'Caporalato sui servizi di vigilanza privata', controllo giudiziario su 4 società

MILANO, 11 DIC - Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto d'urgenza il "controllo giudiziario" di quattro società di servizi di sicurezza e vigilanza privata, BBS Security, Crown Security, Solbro e Italia Gruppo Dag, per casi di caporalato. I responsabili delle aziende, per le quali sono stati nominati ora dalla Procura degli amministratori giudiziari, avrebbero reclutato, come si legge nel provvedimento, "manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori". Gli accertamenti compiuti, scrive il pm, "danno atto di una situazione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lavoratori, che percepiscono retribuzioni 'sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato perpetrato' (art. 36 Cost. e 603 bis c.p.), situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto". I lavoratori, molti dei quali sentiti a verbale nel corso delle indagini, "vivono con retribuzioni sotto la soglia di povertà". "Sì mi sono trovato in uno stato di bisogno - ha spiegato uno dei lavoratori, sentito lo scorso ottobre - perché percependo in media 550 euro al mese, ho avuto difficolta a pagare l'affitto, a comprare il cibo per mangiare e nello stesso tempo non riuscivo a mandare nulla ai miei 4 figli che attualmente vivono con mia moglie in Senegal". Il provvedimento della Procura dovrà passare ora per la convalida di un gip.