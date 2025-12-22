Caporalato su security, confermato controllo giudiziario per 4 società

MILANO, 22 DIC - Vanno rilevate "sia la durata sia la diffusività delle condotte di sottoposizione ad un trattamento retributivo sproporzionato e inadeguato alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto". Lo scrive il gip di Milano Domenico Santoro nel provvedimento con cui ha convalidato il "controllo giudiziario", disposto d'urgenza dal pm Paolo Storari nei giorni scorsi, di quattro società di servizi di sicurezza e vigilanza privata - Bbs Security, Crown Security, Solbro e Italia Gruppo Dag - per casi di caporalato. I responsabili delle aziende, per le quali sono stati nominati l'11 dicembre dalla Procura degli amministratori giudiziari confermati ora dal provvedimento del giudice, avrebbero reclutato, secondo l'accusa, "manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori". Gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, secondo l'ipotesi d'accusa accolta dal gip, "danno atto di una situazione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lavoratori, che percepiscono retribuzioni 'sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato perpetrato' (art. 36 Cost. e 603 bis c.p.), situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto". I lavoratori, molti dei quali sentiti a verbale nel corso delle indagini, "vivono con retribuzioni sotto la soglia di povertà". Secondo il giudice, tra l'altro, nell'ambito delle indagini in corso appare "da sviscerare compiutamente" anche la "relazione con Randstad", multinazionale che si occupa di selezione di personale (non risulta indagata nel provvedimento), la quale "a sua volta, fornisce personale (steward) alle società calcistiche Milan e Inter". Un dato questo, scrive il gip, "che necessita di ogni opportuno ed urgente approfondimento".