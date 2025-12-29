Capodanno in piazza a Napoli, scattano i divieti per il 31 dicembre

NAPOLI, 29 DIC - Mancano pochi giorni al Capodanno e a Napoli scattano i divieti per i festeggiamenti nella notte del 31 dicembre. Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco Gaetano Manfredi ha infatti disposto alcune restrizioni che saranno in vigore nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo dalle ore 18.00 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì primo gennaio 2026. L'ordinanza sindacale prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, lattina o qualsiasi altro materiale rigido (sarà consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta); il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum e anche il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.