Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Capodanno in piazza a Napoli, scattano i divieti per il 31 dicembre

AA

NAPOLI, 29 DIC - Mancano pochi giorni al Capodanno e a Napoli scattano i divieti per i festeggiamenti nella notte del 31 dicembre. Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco Gaetano Manfredi ha infatti disposto alcune restrizioni che saranno in vigore nelle aree di piazza del Plebiscito, piazza Municipio e lungomare Caracciolo dalle ore 18.00 di mercoledì 31 dicembre fino a cessate esigenze di giovedì primo gennaio 2026. L'ordinanza sindacale prevede il divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, lattina o qualsiasi altro materiale rigido (sarà consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta); il divieto di vendita e di possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum e anche il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario