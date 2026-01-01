Giornale di Brescia
Capodanno: in centinaia si tuffano nel lago di Garda

VERONA, 01 GEN - Circa 150 persone hanno sfidato il gelo per il tradizionale tuffo nelle acqua del lago di Garda a Bardolino (Verona). E' stata la dedica edizione dell'iniziativa organizzata dalla Canottieri Bardolino per celebrare Capodanno. Tra partecipanti anche un bambino di 5 anni, mentre il più anziano è stato un 75enne. Quelli di Bardolino (alle 10 del mattino) è stato il primo tuffo collettivo nel lago, seguito da iniziativa analoghe a Peschiera del Garda, Lazise e, alle 15, a Brenzone, dove tra i "temerari" è previsto anche l'europarlamentare Flavio Tosi.

CapodannoVERONA

