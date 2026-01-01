Capodanno, due incidenti stradali con 8 feriti a Trieste

TRIESTE, 01 GEN - Nella notte di Capodanno si sono verificati due incidenti stradali che hanno causato il ferimento di otto persone, una delle quali - un ragazzo di 18 anni, sarebbe piuttosto grave. L'incidente più rilevante è avvenuto poco dopo l'una: a Barcola una Audi A6 guidata dal ragazzo di 18 anni si è schiantata contro un muro dopo essere andata in testacoda in una curva a causa, sembra, dell'alta velocità. Nell'impatto sono rimasti feriti il ragazzo e gli altri tre occupanti, tutti minorenni. L'auto è stata completamente distrutta e i tre minorenni sono rimasti incastrati tra le lamiere. A liberarli sono stati poco dopo i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme con ambulanze, i soccorritori del 118, Carabinieri, Polizia stradale, Polizia locale e Guardia di finanza. I quattro ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Secondo quanto riporta il sito de Il Piccolo, il conducente guidava in stato di alterazione alcolica. In precedenza, poco dopo mezzanotte, in centro, in via Carducci, un'ambulanza che stava trasportando una persona in ospedale si è scontrata con un'automobile e si è cappottata. Sia i tre operatori sanitari che il paziente sono rimasti feriti, ma in modo lieve. Sul posto sono intervenuti 118, ambulanze, Carabinieri e Polizia locale.