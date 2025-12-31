Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Capodanno con brindisi sottozero in città, Potenza la più fredda

AA

ROMA, 31 DIC - Meteo di San Silvestro decisamente freddo: il tempo sarà asciutto e buono su gran parte della penisola con qualche piovasco sulle isole maggiori e sulla bassa Calabria, ma dal punto di vista termico la gelida irruzione russa verso l'Europa sud-orientale porterà un brindisi quasi ovunque "ghiacciato" in Italia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Al primo posto tra i capoluoghi più freddi a mezzanotte - sottolinea Tedici - troveremo Potenza con -5°C, al secondo posto ex aequo Bolzano, Trento, Campobasso e L'Aquila con -4°C poi terza Aosta con -3°C. Escludendo queste città di montagna o di fondovalle alpino - aggiunge - al primo posto tra le città di pianura troveremo la fredda Perugia con -2°C. Medaglia d'argento in pianura a Bologna e Firenze (-1°C, gran gelo per chi festeggia in piazza all'aperto), bronzo con 0°C per Milano, Torino e Venezia insieme ad una sorprendente Catanzaro, il capoluogo calabrese che oscillerà tra sopra e sotto zero all'ora del brindisi 2026. Molto fredde anche Ancona, Roma e Napoli con solo 1°C, mentre da Trieste (3°C) in giù troveremo mete decisamente meno rigide: Bari 4°C, Genova 5°C, Cagliari e Palermo 10°C, ma qui con cieli nuvolosi". "In sintesi - conclude Tedici - nonostante il 2025 sia stato un altro anno caldo le ultime ore ci lasceranno un rigido ricordo con gelate diffuse ed anomale, non solo al Nord ma anche al Centro-Sud". Nel dettaglio Mercoledì 31. Al Nord: soleggiato, locali nebbie o nubi basse al mattino. Al Centro: generalmente sereno. Al Sud: ventoso, qualche pioggia su Sicilia, Sardegna e sul reggino. Giovedì 1. Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche con qualche piovasco. Al Sud: entro sera qualche pioggia sulla bassa Sicilia. Venerdì 2. Al Nord: un po' instabile in Liguria. Al Centro: piogge irregolari sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse in Campania. Tendenza: precipitazioni sparse sulle tirreniche, poi perturbazione al Centro-Sud.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario