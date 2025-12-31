Capodanno con brindisi sottozero in città, Potenza la più fredda

ROMA, 31 DIC - Meteo di San Silvestro decisamente freddo: il tempo sarà asciutto e buono su gran parte della penisola con qualche piovasco sulle isole maggiori e sulla bassa Calabria, ma dal punto di vista termico la gelida irruzione russa verso l'Europa sud-orientale porterà un brindisi quasi ovunque "ghiacciato" in Italia. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Al primo posto tra i capoluoghi più freddi a mezzanotte - sottolinea Tedici - troveremo Potenza con -5°C, al secondo posto ex aequo Bolzano, Trento, Campobasso e L'Aquila con -4°C poi terza Aosta con -3°C. Escludendo queste città di montagna o di fondovalle alpino - aggiunge - al primo posto tra le città di pianura troveremo la fredda Perugia con -2°C. Medaglia d'argento in pianura a Bologna e Firenze (-1°C, gran gelo per chi festeggia in piazza all'aperto), bronzo con 0°C per Milano, Torino e Venezia insieme ad una sorprendente Catanzaro, il capoluogo calabrese che oscillerà tra sopra e sotto zero all'ora del brindisi 2026. Molto fredde anche Ancona, Roma e Napoli con solo 1°C, mentre da Trieste (3°C) in giù troveremo mete decisamente meno rigide: Bari 4°C, Genova 5°C, Cagliari e Palermo 10°C, ma qui con cieli nuvolosi". "In sintesi - conclude Tedici - nonostante il 2025 sia stato un altro anno caldo le ultime ore ci lasceranno un rigido ricordo con gelate diffuse ed anomale, non solo al Nord ma anche al Centro-Sud". Nel dettaglio Mercoledì 31. Al Nord: soleggiato, locali nebbie o nubi basse al mattino. Al Centro: generalmente sereno. Al Sud: ventoso, qualche pioggia su Sicilia, Sardegna e sul reggino. Giovedì 1. Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche con qualche piovasco. Al Sud: entro sera qualche pioggia sulla bassa Sicilia. Venerdì 2. Al Nord: un po' instabile in Liguria. Al Centro: piogge irregolari sulle tirreniche. Al Sud: piogge sparse in Campania. Tendenza: precipitazioni sparse sulle tirreniche, poi perturbazione al Centro-Sud.