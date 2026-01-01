Capodanno a Torino, tensioni a corteo antagonisti

TORINO, 01 GEN - Tensioni nella notte a Torino durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Nel corso di un corteo chiamato 'Street Parade', cui hanno preso parte circa duemila persone, gruppi di dimostranti hanno scagliato petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei carabinieri feriti. La serata era cominciata con uno spettacolo musicale in piazza Vittorio Veneto. La mezzanotte è stata salutata con numerosi fuochi d'artificio. Migliaia di persone hanno poi cominciato la 'Street Parade', un corteo a suon di musica per le strade del quartiere Vanchiglia, dove si trova la palazzina in cui fino a un paio di settimane fa, prima dello sgombero da parte delle forze dell'ordine, era insediato il centro sociale Askatasuna. "Un nuovo anno di lotta è cominciato e noi saremo ovunque" è stato lo slogan degli attivisti. Le tensioni si sono verificate all'angolo tra via Rossini e corso Regina Margherita. La Street Parade è poi terminata nei paraggi del Campus Einaudi, dove i partecipanti si sono fermati per proseguire la nottata con una festa danzante.