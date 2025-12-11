Capodanno a Milano, al massimo 4.500 persone in piazza e fuochi d'artificio vietati

MILANO, 11 DIC - Piazza Duomo potrà accogliere al massimo 4.500 persone per festeggiare il Capodanno, e saranno vietati alcol e fuochi d'artificio. Lo ha deciso oggi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici delle Forze di Polizia territoriali. Gli spazi della piazza - spiega la nota della Prefettura - "saranno adeguatamente delimitati, assicurando vie di esodo per il deflusso in sicurezza, e presidiati da operatori delle Forze di Polizia, della Polizia Locale di Milano e dei Vigili del Fuoco, al fine di assicurare pronta assistenza ai presenti in Piazza ed attento monitoraggio degli spazi cittadini interessati. Nell'area di Piazza Duomo verrà inoltre disposto il divieto di vendita per asporto e di consumo di bevande in vetro, in lattine e di alcolici, nonché il divieto di vendita e di accensione di artifici pirotecnici". La piazza è attualmente occupata da numerose installazioni relative alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Saranno inoltre accuratamente sorvegliate tutte le altre zone del centro cittadino e la Galleria Vittorio Emanuele II, dove sono state recentemente installate le nuove telecamere per garantire controlli più efficaci. Anche nelle aree periferiche e in quelle della movida saranno poi assicurati specifici dispositivi di sicurezza svolti da servizi interforze, in collaborazione con la Polizia Locale e con l'ausilio di AMSA al fine di garantire la tempestiva rimozione di rifiuti o altro materiale. Decisa infine, nella zona di Rogoredo, l'immediata attivazione dei presìdi mobili della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri "con l'obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza e legalità in quell'area".