Capo nucleare iraniano, 'nessuno ci fermerà sull'arricchimento dell'uranio'

ROMA, 09 APR - Il responsabile nucleare iraniano ha affermato che le richieste degli avversari di limitare il programma di arricchimento dell'uranio del Paese non avranno successo. Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran Mohammad Eslami ha affermato che tali appelli sono "illusioni" e non possono fermare le attività nucleari dell'Iran. "Nessuna legge o individuo può fermarci", ha affermato Mohammad Eslami, aggiungendo che le azioni passate degli avversari, inclusa la guerra in corso, si sono rivelate un fallimento. Lo riporta Iran International.