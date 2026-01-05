Capo magistratura Iran, nessuna clemenza contro i rivoltosi

TEHERAN, 05 GEN - "Ascoltiamo coloro che protestano contro la situazione economica e sociale ma affronteremo con fermezza coloro che cercano di sfruttare l'attuale clima, incoraggiando rivolte e minando la sicurezza del Paese": è l'avvertimento del capo della magistratura Gholamhossein Ejei. "Non resteremo in silenzio di fronte ai sediziosi e ai rivoltosi e non ci sarà alcuna clemenza nei loro confronti", minaccia Ejei. "Ho ordinato al procuratore di Stato e ai procuratori di tutto il Paese di adottare misure severe contro i rivoltosi e coloro che forniscono loro attrezzature e strutture, in base alla legge e senza alcuna clemenza o compiacimento", ha aggiunto Ejei. "Il sistema darà la possibilità a coloro che sono stati ingannati di separare la propria linea da quella dei rivoltosi e dei sediziosi", ha detto, sottolineando: "Dato che i regimi degli Stati Uniti e dei sionisti hanno ufficialmente e apertamente sostenuto le attuali rivolte in Iran, non ci saranno più scuse per i rivoltosi di affermare di essere stati ingannati".