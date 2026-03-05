Giornale di Brescia
Capo Idf, 'eliminata minaccia missilistica da Iran, ora fase successiva'

TEL AVIV, 05 MAR - "Israele è riuscito a sopprimere il sistema missilistico balistico iraniano. Ora passiamo alla fase successiva della campagna", lo ha detto il Capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir in una dichiarazione. "Ora aumenteremo il colpo inferto alle fondamenta del regime. Abbiamo altre mosse sorprendenti. Daremo la caccia ai nostri nemici, tutti quanti", ha aggiunto. "Nel giro di 24 ore, i piloti hanno spianato la strada per Teheran. Abbiamo distrutto circa l'80% dei sistemi di difesa aere, ottenuto una superiorità aerea pressoché totale nei cieli iraniani. Neutralizzato oltre il 60% dei lanciatori di missili balistici".

TEL AVIV

