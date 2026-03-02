Giornale di Brescia
Capo Idf, combattimenti contro Hezbollah potrebbero durare molti giorni

GERUSALEMME, 02 MAR - Il capo dell'esercito israeliano Eyal Zamir ha affermato che i combattimenti contro il gruppo militante libanese Hezbollah, iniziati questa mattina, potrebbero durare "molti" giorni. "Abbiamo lanciato una campagna offensiva contro Hezbollah", ha detto Zamir in un video condiviso dall'esercito poche ore dopo che il lancio di razzi rivendicato da Hezbollah ha provocato un'ondata di attacchi israeliani in Libano. "Dobbiamo essere preparati a diversi giorni di combattimenti, molti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
GERUSALEMME

