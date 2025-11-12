Capo Idf, 'attacchi dei coloni superano la linea rossa, agiremo'

TEL AVIV, 12 NOV - Il capo di stato maggiore dell'Idf, Eyal Zamir, ha "condannato fermamente" i recenti attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi definendoli opera di "una minoranza criminale". "Si tratta di atti che contraddicono i nostri valori. Oltrepassano una linea rossa e distolgono l'attenzione delle nostre forze dall'adempimento della loro missione, dalla difesa delle comunità e dalla conduzione di operazioni offensive. Siamo determinati a porre fine a questo fenomeno e agiremo con severità finché giustizia non sarà fatta", ha affermato mentre era in visita in Cisgiordania durante una vasta esercitazione militare.