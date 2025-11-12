Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Capo Idf, 'attacchi dei coloni superano la linea rossa, agiremo'

AA

TEL AVIV, 12 NOV - Il capo di stato maggiore dell'Idf, Eyal Zamir, ha "condannato fermamente" i recenti attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi definendoli opera di "una minoranza criminale". "Si tratta di atti che contraddicono i nostri valori. Oltrepassano una linea rossa e distolgono l'attenzione delle nostre forze dall'adempimento della loro missione, dalla difesa delle comunità e dalla conduzione di operazioni offensive. Siamo determinati a porre fine a questo fenomeno e agiremo con severità finché giustizia non sarà fatta", ha affermato mentre era in visita in Cisgiordania durante una vasta esercitazione militare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEL AVIV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario