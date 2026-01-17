Capo dell'intelligence egiziana riceve Comitato tecnico per Gaza

IL CAIRO, 17 GEN - Il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad ha ricevuto il Comitato Palestinese per l'Amministrazione della Striscia di Gaza, guidato dal suo presidente Ali Shaath, per concordare i passi necessari affinché il Comitato assuma tutte le sue responsabilità nella Striscia di Gaza, "in linea con l'impegno dell'Egitto e del suo presidente a proseguire gli sforzi per attuare l'accordo di cessate il fuoco". Shaath ha ribadito l'intenzione di concentrarsi sul miglioramento delle condizioni umanitarie e di vita dei residenti della Striscia di Gaza e sull'importanza di aprire tutti i valichi per consentire la massima quantità di aiuti, rifornimenti alimentari e soccorsi necessari per i cittadini palestinesi nella Striscia. Ha quindi ringraziato l'Egitto per i suoi sforzi nei confronti della Striscia di Gaza, "in particolare per quanto riguarda l'arresto dello sfollamento dei palestinesi e la salvaguardia della causa palestinese". Rashad fa parte anche del Consiglio esecutivo del Board of Peace voluto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.