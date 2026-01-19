Capo dell'Idf, 'siamo pronti alla possibilità di una guerra a sorpresa'

TEL AVIV, 19 GEN - "Siamo preparati con una difesa completa per qualsiasi scenario, le lezioni apprese dalla guerra di 12 giorni contro l'Iran a giugno sono state applicate all'esercito e in questo contesto l'Idf si sta preparando anche alla possibilità di una guerra a sorpresa". Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir durante una visita al Comando del Fronte interno. "L'Idf è pronto a impiegare una capacità offensiva senza precedenti contro qualsiasi tentativo di danneggiare lo Stato di Israele", ha aggiunto Zamir. Proprio ieri sono atterrati nella base militare israeliana di Nevatim tre nuovi aerei F35 consegnati dalla Lockheed, che si aggiungono agli oltre 40 già in dotazione all'aeronautica militare. Dagli Usa, ha rivelato il notiziario di Channel 12, è arrivato in Israele un aereo Stealth, mentre sono atterrati in Giordania diversi altri caccia americani nell'ambito degli spostamenti militari di questi giorni in Medio Oriente decisi dall'amministrazione Usa in seguito alla crisi con l'Iran.