Capo della polizia a Torino incontra agenti reparti mobili

AA

Il capo della polizia Vittorio Pisani è giunto questa mattina, intorno alle 13.30, a Torino per una visita alla caserma del Quinto Reparto Mobile dopo gli scontri di sabato, durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. A quanto si apprende, Pisani incontrerà i rappresentanti dei sindacati di polizia e gli uomini dei reparti, tra cui anche gli agenti rimasti feriti durante i disordini. Pisani pranzerà con gli agenti, per poi recarsi in Questura.

