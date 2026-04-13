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Capo dei vescovi americani, 'da Trump parole denigratorie verso il Papa'

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ROMA, 13 APR - L'arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense, si dice sconfortato dall'attacco di Donald Trump al Papa. "Sono affranto per il fatto che il presidente abbia scelto di scrivere parole così denigratorie sul Santo Padre. Papa Leone non è il suo rivale; né il Papa è un politico. È il Vicario di Cristo che parla dalla verità del Vangelo e per la cura delle anime", ha affermato in una dichiarazione, come riporta Reuters sul sito.

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