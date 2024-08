Capacità operativa iniziale per gli F35 imbarcati sulla Cavour

Il primo velivolo F-35B Stovl (Short take-off/vertical landing) assemblato in Italia - il primo assemblato al di fuori degli Stati Uniti - è stato consegnato al ministero della Difesa e assegnato alla Marina militare italiana presso lo stabilimento 'Faco' (Final assembly and check out) di Cameri (Novara), 25 gennaio 2018. ANSA/UFFICIO STAMPA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++