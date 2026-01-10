Giornale di Brescia
Caos elezioni in Honduras, Xiomara Castro ordina un nuovo conteggio

TEGUCIGALPA, 10 GEN - È ancora caos elezioni in Honduras. Dopo il lunghissimo e controverso spoglio durato oltre un mese al termine del quale il Consiglio Nazionale Elettorale (Cne) aveva proclamato il 24 dicembre la vittoria alle presidenziali del candidato della destra, Nasry Juan 'Tito' Asfura, la presidente uscente Xiomara Castro ha ordinato oggi attraverso un decreto un nuovo conteggio delle schede "voto per voto". Secondo il conteggio del Cne il candidato del Partito Nazionale ha ottenuto il 40,27% dei voti, superando di stretta misura Salvador Nasralla, del Partito Liberale di centro, fermo al 39,39%, ma il sistema adottato per lo spoglio era stato contestato sia da Nasralla che dal partito di governo Libre. Il decreto di Castro, secondo quanto riportano diverse testate, è stato respinto con decisione dall'opposizione, da settori imprenditoriali e dai vertici delle stesse Forze Armate che hanno annunciato che "faranno rispettare la volontà popolare". Contro il riconteggio del voto si è espresso anche il governo degli Stati Uniti che in una nota del Dipartimento di Stato ha avvertito su "gravi conseguenze per coloro che cerchino di annullare il risultato delle elezioni".

Argomenti
TEGUCIGALPA

