Caos al San Raffaele, Procura apre indagine conoscitiva

MILANO, 12 DIC - Sul caos che si è verificato tra il 5 e il 7 dicembre scorsi nel padiglione di cure intensive del San Raffaele, la Procura di Milano ha aperto una inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato nè indagati, in seguito alla trasmissione delle relazioni da parte del Nas e della Squadra Mobile. L'indagine è stata assegnata al pm Paolo Filippini, del dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano. Il fascicolo servirà per far luce su quanto accaduto in seguito all'affidamento del servizio infermieristico nel cosiddetto 'Iceberg' a una cooperativa esterna che si sarebbe dimostrata non all'altezza con rischi per i pazienti.