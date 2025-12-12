Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Caos al San Raffaele, Procura apre indagine conoscitiva

AA

MILANO, 12 DIC - Sul caos che si è verificato tra il 5 e il 7 dicembre scorsi nel padiglione di cure intensive del San Raffaele, la Procura di Milano ha aperto una inchiesta conoscitiva, senza titolo di reato nè indagati, in seguito alla trasmissione delle relazioni da parte del Nas e della Squadra Mobile. L'indagine è stata assegnata al pm Paolo Filippini, del dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano. Il fascicolo servirà per far luce su quanto accaduto in seguito all'affidamento del servizio infermieristico nel cosiddetto 'Iceberg' a una cooperativa esterna che si sarebbe dimostrata non all'altezza con rischi per i pazienti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario