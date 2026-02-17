Cantieri autostrade, stop ai lavori sull'A10 per il Festival di Sanremo

IMPERIA, 17 FEB - Dal prossimo 23 febbraio e fino al primo marzo i cantieri sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia saranno rimossi sull'intera tratta nella provincia di Imperia in concomitanza con il Festival di Sanremo (24-28 febbraio). Lo annuncia una nota della prefettura di Imperia, a margine di un comitato che si è svolto, a palazzo di governo, per valutare la situazione della viabilità e del traffico, in vista della kermesse canora. Rimarranno operativi i cantieri inamovibili delle gallerie Fornaci e monte Grosso, sulla tratta della provincia di Savona, indispensabili per la messa in sicurezza dell'infrastruttura. Per questi non si prevede un impatto rilevante sul traffico. Saranno potenziati i servizi di vigilanza e sicurezza della polizia stradale e quelli di assistenza agli utenti da parte del personale specializzato della società gestrice Concessioni del Tirreno. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, 118, Anas e Concessioni del Tirreno.