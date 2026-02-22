Cantelmi, sui social della psicologa critiche alla 'famiglia del bosco'

PESCARA, 22 FEB - Finisce nella bufera la psicologa che sta assistendo la consulente tecnica d'ufficio nei test psicologici sulla 'famiglia del bosco'. Secondo quanto denunciato oggi dallo psicologo di parte, Tonino Cantelmi - citando un articolo del quotidiano La Verità -, la professionista "ha commesso un grave errore deontologico, cioè ha condiviso in passato dichiarazioni pubbliche sui social gravissime contro la famiglia del bosco e poi ha accettato di essere colei che deve valutarla attraverso i test". "Faccio un appello - dice all'ANSA -: noi siamo disponibili a collaborare, con l'assistente sociale, con la psicologa dei test, con la Ctu purché si abbia davvero a cuore il bene supremo di questi bimbi. Noi offriamo collaborazione e alleanza, altrimenti non possiamo far altro che denunciare quelle che per noi sembrano incompetenze o incongruenze". "La giovane testista ha dichiarato che, per lei, parla il curriculum. Gliene diamo atto, è iscritta all'Albo degli Psicologi da poco più di 3 anni - prosegue Cantelmi -. Però ci sono già due questioni che pesano come macigni". Oltre ai post sui social contro la 'famiglia del bosco', il perito critica anche il "modo di gestire i test durante le sedute", con quesiti "obsoleti o a nostro parere con troppo margine di discrezionalità". Secondo Cantelmi, inoltre, per operare con i minori sarebbero richiesti "almeno cinque anni di esperienza professionale documentata o docenza universitaria". "A questo punto, vorrei verificare se anche il curriculum della Ctu - conclude lo psicoterapeuta -, soddisfa questi requisiti".