Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cantelmi, 'dopo l'ordinanza i bimbi del bosco sono a rischio adozione'

AA

VASTO, 08 MAR - "Con questa ordinanza shock, abbiamo imboccato a mio parere una strada sbagliata e persino pericolosa. Non a caso l'indignazione e lo sconcerto sono pressochè unanimi. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo: procedure così dure hanno il senso di imboccare la strada dell'adozione". Così all'ANSA lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito della 'famiglia nel bosco', all'indomani della decisione del Tribunale dei minori dell'Aquila di allontanare la mamma dei minori dalla cassa famiglia, con il contestuale trasferimento - ancora non avvenuto - dei piccoli in un'altra struttura protetta., "Il buon senso avrebbe fatto pensare che questa famiglia dovesse essere riunificata e sottoposta ad un monitoraggio di un'equipe sociosanitaria della As, affidata a professionisti competenti - prosegue Cantelmi -. Invece viene emanata un'ordinanza shock che caccia anche la madre dalla vita dei bambini: pericolosa, così viene definita". "È sconvolgente perchè non sono genitori maltrattanti o abusanti - coinclude -. Non sono criminali o tossicodipendenti. Non sono conflittuali o violenti. La scena della cacciata di Catherine dalla casa famiglia che sarà scolpita come trauma indelebile nella mente di questi bimbi, è il punto più basso di tutta questa storia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VASTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario