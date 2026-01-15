Cantante scomparsa nel rodigino, udienza al Gip contro l'archiviazione

ROVIGO, 15 GEN - E' stata fissata per il 13 marzo prossimo l'udienza davanti al Gip di Rovigo in seguito all'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura dell'indagine sulla sparizione di Greta Spreafico, cantante rock originaria di Erba (Como), di cui non hanno notizie dal 4 giugno 2022, quando fu vista a Porto Tolle (Rovigo). Lo rendono noto oggi l'avvocata Nunzia Barzan e il criminalista Davide Barzan, che esprimono "soddisfazione per il provvedimento adottato. La fissazione dell'udienza camerale - aggiungono - costituisce un atto di controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione, reso necessario dagli elementi di natura dirimente evidenziati nell'atto di opposizione, ritenuto tempestivo e ammissibile". Nell'indagine sono coinvolti Andrea Tosi, un giardiniere di Porto Tolle, e Gabriele Lietti, ex fidanzato di Spreafico. La Procura aveva ipotizzato i reati di sequestro di persona, omicidio preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, distruzione, soppressione e occultamento di cadavere. Il fascicolo era già stato archiviato dal Gip di Rovigo il 2 ottobre 2023 ma era stato poi riaperto il 24 maggio 2024, su richiesta della Procura, in seguito a un'istanza di parte che invitava ad accertare la natura di un presunto rigonfiamento del terreno vicino all'abitazione di Tosi. Il sospetto era che il rigonfiamento nascondesse l'automobile di Greta Spreafico e mai rinvenuta, una Kia Picanto. Ma di esso non è stato mai trovata traccia.