Cane restituito a chi lo maltrattava, protesta lungo le vie di Gorizia

TRIESTE, 07 FEB - Una protesta silenziosa si è tenuta oggi lungo le vie di Gorizia per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti degli animali e per chiedere giustizia per Nina, il cane al centro di una complessa vicenda giudiziaria. Circa trecento, secondo gli organizzatori, le persone presenti al corteo. Tra queste anche la vicesindaca Chiara Gatta e il deputato Walter Rizzetto (Fdi), il quale ha definito quanto accaduto "indegno e ingiusto". Nina - ricorda una nota - era stata allontanata nel dicembre 2024 da una famiglia della provincia di Gorizia per presunti maltrattamenti, affidata inizialmente a un privato e successivamente trasferita al canile cittadino su decisione del Tribunale. Nei giorni scorsi la Procura ha disposto la restituzione dell'animale ai precedenti detentori. A ottobre il caso era approdato anche in Parlamento, con un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, presentata da Rizzetto. Alla manifestazione hanno aderito oltre 35 associazioni animaliste del Fvg e di regioni limitrofe. "Dobbiamo poter avere fiducia nel sistema giudiziario - ha affermato Laura Citron, referente di Leidaa Udine -. Ci siamo battuti per una legge che inasprisse le pene contro i maltrattamenti, ma la legge da sola non basta: deve essere applicata in modo responsabile". Rizzetto ha spiegato di aver presentato una seconda interrogazione alla Camera: "Per le risposte sarà necessario attendere ancora qualche giorno, poi le renderò pubbliche", ha spiegato.