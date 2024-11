Candiani (Lega), pdl tetti pubblicitari Rai resta in campo

ROMA, 29 NOV - "Resta in campo la proposta di legge sui tetti pubblicitari che punta gradualmente a liberare gli italiani dal canone, una tassa odiata, dando - al contempo - opportunità di crescita anche ad una azienda come la Rai. E' depositata e come ogni pdl, si affronterà quando ci sarà la volontà politica di farlo. La Lega è pronta, anche a trasformarla in emendamento a qualsiasi altro provvedimento". Lo dice, interpellato dall'ANSA, il parlamentare leghista, Stefano Candiani, primo firmatario della proposta di legge che prevede di aumentare di un punto percentuale il tetto pubblicitario per la Rai, riducendo progressivamente del 20% ogni anno il canone.