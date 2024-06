Cancello travolge e uccide 49enne nel Barese

GRAVINA IN PUGLIA, 09 GIU - Un uomo di 49 anni di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, è morto questa mattina schiacciato da un cancello. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 quando l'uomo stava per accingersi a svolgere una attività di pulizia del giardino della parrocchia dedicata al Santissimo Crocifisso di cui era volontario. Secondo quanto si apprende, il cancello di accesso all'area verde sarebbe uscito dal binario di scorrimento in fase di apertura, travolgendo il 49enne. Sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118: l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl di Bari. Il cancello è stato sequestrato mentre il corpo dell'uomo è a disposizione della autorità giudiziaria.