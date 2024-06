Cancellato volto Giorgia Meloni in murale in centro a Milano

MILANO, 22 GIU - Il volto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato cancellato dal murale realizzato qualche settimana fa da aleXsandro Palombo in piazza San Babila a Milano. Lo rende noto lo stesso Palombo che da anni si auto-pubblicizza realizzando personaggi famosi, in genere politici, in luoghi in cui non è consentito. Denuncia sempre un atto di vandalismo e poi il murale viene nel giro di poche ore cancellato dagli addetti del Comune. Nel caso specifico il murale invece non era stato cancellato. "E' stata vandalizzata l'opera pop 'Santa Giorgia', cancellato il volto della Meloni che nel murale dell'artista aleXsandro Palombo appariva come una Madonna intenta ad allattare - scrive l'autore del murale in una mail -. Il Presidente del Consiglio era ritratta come una Madonna laica con una grande aureola europeista mentre tiene tra le braccia un bambinello che allatta, il murale era apparso poche ore dopo la vittoria di Fratelli D'Italia alle Europee 2024. Un'opera con cui l'artista ha affrontato il tema universale della maternità e della natalità mettendo in scena il ritratto icastico di una madre che allatta, un invito alla riflessione sul declino demografico e l'emergenza sociale della denatalità crescente che colpisce con forza l'Italia e l'Europa".