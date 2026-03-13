Canale di Panama, cresce il traffico e migliora l'efficienza

PANAMA, 13 MAR - Il Canale di Panama ha consolidato buone prestazioni operative tra ottobre 2025 e febbraio 2026, i primi cinque mesi dell'attuale anno fiscale. I dati ufficiali dell'Autorità del Canale evidenziano un totale di 5.139 passaggi oceanici, segnando così un incremento del 3,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita ha interessato tutte le infrastrutture: le nuove chiuse per le imbarcazioni di maggiore capienza hanno registrato un aumento del 7,5 per cento, mentre le chiuse storiche centenarie sono cresciute dell'1,9 per cento. Il volume di traffico ha toccato il suo apice nel mese di dicembre con 1.075 transiti, confermando la preferenza globale per la rotta centroamericana. Nonostante un lieve calo a febbraio, l'efficienza quotidiana del sistema è migliorata. I passaggi giornalieri sono saliti a 35 e, nel solo mese di gennaio, il tempo medio di attraversamento si è ridotto a dieci ore.