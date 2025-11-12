Giornale di Brescia
Canada impone nuove sanzioni contro la Russia

NIAGARA-ON-THE-LAKE, 12 NOV - Il Canada impone nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri canadese Anita Anand in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in Canada. "Continueremo a fare in modo che le azioni della Russia non siano impunite", ha sottolineato Anand durante la ministeriale del G7.

