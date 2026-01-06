Campidoglio, 'circola ordinanza fake, domani scuole aperte a Roma'

ROMA, 06 GEN - Starebbe circolando, in alcune chat, una finta ordinanza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che prevederebbe la chiusura delle scuole della Capitale per il maltempo. Il Campidoglio precisa che si tratta di un fake e che domani gli istituti di Roma di ogni ordine e grado resteranno aperti, ad eccezione dei singoli casi - dipendenti da differenti cause - già comunicati dai dirigenti scolastici agli alunni e già noti alle famiglie.