Campidoglio approva la delibera sullo stadio della Roma, sarà di 60mila posti

ROMA, 26 FEB - La giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera sullo stadio della Roma che si intende realizzare nell'area di Pietralata. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea capitolina per la conferma dell'interesse pubblico del progetto. Lo stadio avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti tra le più grandi d'Europa. L'investimento complessivo da parte della As Roma ammonta a 1.047,79 milioni di euro. "Oggi per Roma è una giornata importante. Il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata. Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città", afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo il via libera da parte della Giunta capitolina della proposta di delibera per la presa d'atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della As Roma nell'area di Pietralata alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite con la dichiarazione di pubblico interesse.