Campi Flegrei, Mantovano firma nomina Commissario Soccodato

ROMA, 18 LUG - "Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato ieri il Dpcm di nomina dell'ing. Fulvio Maria Soccodato a Commissario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Come previsto dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, il Commissario - si legge ancora - avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta "zona di intervento e la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata con delibera della Giunta della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024".