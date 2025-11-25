Camper abbandonato da giorni sul Gran Sasso, si cerca un 44enne

L'AQUILA, 25 NOV - Un camper vuoto, fermo da alcuni giorni nel piazzale superiore di Campo Imperatore, ha fatto scattare l'allarme sul Gran Sasso. Il mezzo, parcheggiato non lontano dall'ostello e senza segni di attività recente, ha insospettito gli operatori della zona, spingendo soccorritori e forze dell'ordine a mettersi in moto. All'interno dell'abitacolo non sono state rinvenute tracce significative, ma dalle verifiche sul contratto di noleggio del mezzo è emerso, come riporta il quotidiano il Centro, che il veicolo è collegato a un escursionista polacco di 44 anni, arrivato nei giorni scorsi sul Gran Sasso d'Italia e da allora irreperibile. Trovato anche un telefono cellulare. Nonostante questo, al momento "non risultano richieste di persone scomparse" collegate al camper. Nessun familiare, nessun conoscente ha segnalato ufficialmente l'assenza dell'uomo. Sul posto sono impegnati il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e altre forze di polizia aquilane che sono al lavoro per stabilire un contatto con le autorità polacche e verificare eventuali segnalazioni di persone scomparse. Le condizioni meteo di questi giorni caratterizzate da vento forte e maltempo, sconsigliano l'uso di elicotteri: le ricognizioni dall'alto sono state effettuate utilizzando i droni dei vigili del fuoco, che sorvolano la zona di Campo Imperatore e le aree limitrofe.