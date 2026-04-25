Campeggio in Texas dove morirono 25 ragazze per alluvione a rischio licenza

WASHINGTON, 25 APR - Il campeggio del Texas, dove 25 ragazze persero la vita in una catastrofica alluvione nel luglio del 2025, potrebbe non ricevere l'autorizzazione a riaprire quest'estate, dopo che le autorità statali hanno accertato il mancato rispetto dei requisiti in materia di salute e sicurezza. Lo riferisce il Guardian. Secondo una lettera del dipartimento statale dei servizi sanitari, Camp Mystic deve apportare diverse modifiche, soprattutto alle procedure di gestione delle emergenze, al fine di ottenere la licenza. Il dipartimento sottolinea che la struttura ha un sistema di allerta insufficiente, è priva di una mappa delle aree a rischio di alluvione e presenta un piano di evacuazione in caso di incendio lacunoso. Il campeggio ha a disposizione 45 giorni per sanare tali criticità e ottenere così la licenza. Un portavoce di Camp Mystic ha dichiarato che la struttura intende comunque aprire i battenti il 30 maggio, come previsto. Il 4 luglio dell'anno scorso 25 ragazze, due animatori e il proprietario del campeggio persero la vita a cause dell'inondazione del fiume Guadalupe. Complessivamente, oltre 130 persone nella regione morirono a causa delle piogge devastanti.