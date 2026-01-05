Giornale di Brescia
Campana anti-aborto, studenti in piazza a Sanremo per dire 'no'

SANREMO, 05 GEN - "Ma quale stato, ma quale Dio. Sul mio corpo decido io", "Aborto sicuro, libero e gratuito" e "Abortiamo il patriarcato" sono alcuni degli slogan mostrati e gridati stamani dagli studenti di Sanremo che sono scesi in corteo contro la decisione del vescovo diocesano Antonio Suetta di far suonare tutti i giorni alle 20:00 una campana per i "bimbi mai nati". Una scelta che ha scatenato un coro di polemiche. "Siamo assolutamente contro questa nuova invenzione del vescovo - dichiara una studentessa -. Siamo persone che tengono al benessere psicofisico delle donne e vogliamo comunque far sapere che anche il solo sentire dire che c'è una campana che rappresenta i bambini morti per l'aborto può far male a delle persone. In più, non è compito della chiesa dirci cosa dobbiamo fare dei nostri corpi e come dobbiamo comportarci. Quello che si cela dietro questo suono è un giudizio che nessuno deve permettersi di dare a persone che decidono di adottare una scelta così difficile e importante, come quella di rinunciare a una gravidanza".

Argomenti
SANREMO

